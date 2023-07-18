Serap'tan tehlikeli hamle

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 4. Bölümüyle izleyici ile buluştu.

Üvey Anne'nin dördüncü bölümünde neler oldu?

Serap son anda çevirdiği dümenle Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğine yemeğe dahil olmak istemiş fakat işler planlandığı gibi gitmemiştir. Faruk, Serap'ın ona olan ilgisini fark ettiği için toplantıya son anda İpek ile katılma kararı verdi. Toplantı için planlar yapan Serap, son anda planı değiştiği için çok sinirlendi. Faruk doğum günü için İpek'e özel bir bileklik hazırlattırdı. Serap ise bilekliğin kendisi için hazırlandığını düşündü fakat İpek'e aldığı öğrenildiğinde artık hedefine İpek'i koydu. Tüm bunlar yaşanırken Nisan'la Cem yakınlaşmaya başladı. Cem ise bir hamle yaparak tek başına sinemaya giden Nisan'ın yanına gitti.

Mete, karısı İpek'e ofisinde sürpriz yaptı fakat İpek'ten beklediği ilgiyi göremedi. İpek'e Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başladığını söylemesiyle aralarında tartışma çıktı. Otoparkta çıkan tartışmada Mete, yaralandı ve hastanelik oldu. Haberi alan Faruk hastanede İpek'i yalnız bırakmadı. Hastaneye giden Faruk hastane odasında kaybettiği eşini hatırlayarak hüzünlendi. Faruk, İpek'e Serap'la olan durumları anlattı ve Serap'ı evden gönderme olasılığından bahsetti. Serap'ın kendisiyle ilgili hayal kurduğunu anlattı. Ömer acıktığı için mutfağa geldi ve Serap onun alerjisi olduğu halde dolmayı yemesi için aklını çelerek evden dışarı çıktı. Dolmaya dayanamayıp yiyen Ömer'in alerjisi nüksetti ve bahçede bayıldı. Bu durumu gören Serap ve Cem Ömer'i hastaneye yetiştirtirdi ve müdahale edildi ablası Nisan ise ise kendini suçladı. Faruk durumu öğrenir öğrenmez hastaneye yetişmeye çalıştı.