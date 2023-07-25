İsviçre Bern doğumlu Jafar Ali, 100 bin TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullandı. İşte o sorunun yanıtı…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer aldı.



2003 İsviçre Bern doğumlu olan yarışmacı Jafar Ali, Kerküklü bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. 2006'dan bu yana Türkiye'de olduğunu ifade eden Jafar Ali, 100 bin TL değerindeki soruda joker hakkını kullandı.

Milyoner'de 100 bin TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı hangi cevabı verdi? İşte yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru!

Hangisi Kore Yarımadası'nın kuzeyindedir?



a- Kuzey Kore

b- Güney Kore

c- Vietnam

d- Kamboçya

Doğru Cevap: Kuzey Kore

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor.