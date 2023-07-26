Üvey Anne'nin 6. Bölümünde neler yaşanacak?

atv'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Üvey Anne nefes kesen yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor? Üvey Anne 6. Bölümde neler yaşanacak?

Çarpıcı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üvey Anne heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ömer, Serap'ın tehlikeli oyunu yüzünden ölümle burun buruna geldi. Kıvrak zekasını kullanan Serap, evden ve işten ayrılsa da Gencerler Ailesi'nin hayatından çıkmadı. Yakınlaşmak üzereyken Mete'ye yakalanan Faruk ve Serap ne yapacak? İpek, Faruk ve Serap'ın samimiyeti karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Cem'e duyguları olan Nisan'ı aşk nasıl etkileyecek? Gencerler'in hayatı tehlikede mi? Tüm bu sorular Üvey Anne 6. Bölümde yanıt bulacak.

Dizinin oyuncu kadrsounda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci yer alıyor.

Üvey Anne'nin beşinci bölümünde neler oldu?

Ömer hastanede müdahele sonucu gözlerini açtı ve eve döndü. Serap yaptığı yanlıştan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadı. Faruk Ömer'in rahatsızlığından dolayı tüm ev halkına hesap sordu. Serap üstüne düşeni yapmadığı için Faruk'tan özür diledi ve işi bırakacağını söyledi. Faruk üzüntüsünü İpekle paylaştı.

Naz yaşanan olaylardan dolayı gerginliğini babasından çıkarmaya çalıştı ve İpek ile babası arasında yakınlaşma olduğunu ima edince İpek Naz'a açıklama yapmak zorunda kaldı. Naz internetten konuştuğu kişiyle buluşmaya karar verdi ve partiye gitti. İşler Naz için ters gidince Serap yardıma koştu. Serap hem evden hem de işten istifa etmek için Faruk ile görüştü. Serap gittiği için eve yeni bakıcı geldi ancak Naz onu kabul etmedi ve tüm aileye sorun çıkardı. Faruk sonunda Serap'ın eve dönmesini istedi ve yakınlaştılar. Bu olaya Mete şahit oldu.