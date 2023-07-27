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HABERLER Ali Bal 200 bin TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?

Ali Bal 200 bin TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?

GİRİŞ TARİHİ:  27.07.2023, 23:06
Ali Bal 200 bin TL değerindeki soruya ne yanıt verdi?

ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı ‘’seyahat uyarıları’’na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenilirdir?

Yarışmaya Ankara'dan katılan 23 yaşındaki Ali Bal, sorular karşısındaki soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan Ali Bal, ileride sinemada yönetmenlik yapmak istediğini söyledi.

İşte yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru!

ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı ''seyahat uyarıları''na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenilirdir?

a- Belçika, Hollanda, İspanya

b- Almanya, Fransa, İtalya

c- Romanya, Ruanda, Vietnam

d- Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç

Doğru Cevap: c şıkkı yani "Romanya, Ruanda, Vietnam"

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