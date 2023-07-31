Zeliş, Mehmet ile ilgili gerçeklerle yüzleşti

atv'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi Vermem Seni Ellere'nin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

Vermem Seni Ellere 7. Bölümüyle ekranlara damga vurdu

atv'nin sevilerek izlenen dizisi "Vermem Seni Ellere" yayınlanan yedinci bölümüyle ekranlara damga vurdu. Zeliş'in Mehmet ile bindiği teknede kaza geçirmesi sonucu denize düşmesi ve Mehmet'in Zeliş'i kurtarmak için denize atladığı sahne çok konuşuldu. Bu sahne için oynadıkları en zor ve en eğlenceli sahne olduğunu söyleyen Buse Meral ve Emre Bey; "Oynadığımız her sahne çok değerli ve özel ama bu sahneyi teknede 12 saatte çektik. Karadeniz'in hırçın denizinde teknede bir sahne çekebilmek gerçekten zor. Bizim en eğlendiğimiz ve en zorlandığımız sahne oldu" dedi.

''Aşkın naifliği duygulandırdı''

Sosyal medyada #AyrılıkVakti etiketiyle gündemden düşmeyen dizi için "Harika bir bölümdü. Mehmet'in Zeliş'e aşkının naifliği çok duygulandırdı" yorumları yapıldı. Dizinin finalinde Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş'in vereceği tepki merak konusu oldu.

7. Bölümde neler yaşandı?

Şakir'in Mehmet hakkındaki acı sözlerini duyan Zeliş beyninden vurulmuşa döndü. Mehmet'e sırılsıklam âşık, ancak babasının sözünü çiğnemeye de niyeti yok. Bu nedenle Zeliş, içi kan ağlasa da kalbini sarı çizmeliye kapatıp, kendi hayatına bakmak için karar verdi. Zeliş, Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak, soğutmak için türlü bahaneler uydurdu. Bu sırada festival zamanı başladı ve herkesin işine gücüne bakması gerekti. Bu süreçte en çok da Mehmet çalıştı, Zeliş'in peşinde dolanmadı. Çünkü Zeliş, işleri yoluna koyduğunda bir kısmet bulup evlenmek istediği yalanını ortaya attı. Zeliş'in düşünmeden konuştuğu bu yalan Mehmet'i şoka uğratırken Soner'in de ekmeğine yağ sürdü. Soner, Zeliş'le evliliğin yakın olduğunu düşündü ve bunu ilan etmekten geri durmadı. Zeliş'te bir tuhaflık olduğunu anlayan Mehmet her defasında Zeliş'i köşeye çekip konuşmaya çalıştı. Mehmet Zeliş'i, Hande de Mehmet'i adeta kovaladı. Mehmet sonunda Hande'yi durdurmak için bir plan kurdu ve "Düşmanını yakın tut" mantığıyla Hande'nin suyuna giderek taktik uyguladı. Ancak bu taktik, Zeliş'in Mehmet'ten tamamen kopmasına neden oldu… Mehmet sonunda Zeliş'le konuşabilmek ve bu kovalamacayı sonlandırmak için bir tekneyle Zeliş'i kaçırmaya karar verdi. Masumane başlayan bu kaçırma planı, tehlikeli bir kazayla bitti. Zeliş tekneden denize düştü. Mehmet Zeliş'i son anda ölmekten kurtardı ama bir gerçek yüzüne tokat gibi çarptı. Mehmet Zeliş'e sürekli zarar verdiğini düşünmeye başladı. Artık Zeliş'in kaçmasına gerek yoktu; zira Mehmet Zeliş'in hayatından çıkma kararı aldı. Ancak her şeye rağmen yine aşk galip gelecekken, Zeliş hiç ummadığı bir şekilde iliklerine kadar sarsıldı. Soner, Mehmet ve Hande'nin bir zamanlar nişanlı olduğu gerçeğini Zeliş'in yüzüne bir tokat gibi çarptı. Belki de aşk, bu sefer galip gelmeyecek… Zeliş, belki de Mehmet'i sonsuza dek köyden kovacak.