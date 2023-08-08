Faruk, Serap'a evlenme teklifi etti

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin dün akşam yayınlanan 7.bölümünde heyecan ve aksiyon iç içe yaşandı. Faruk'un Serap'a evlenme teklif etmesi bölüme damgasını vurdu.

Üvey Anne'nin yedinci bölümünde neler oldu?

Şirkette düzenlenen lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk hesap sormak için soluğu Serap'ta aldı. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle birlikte hemen oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda orada olan Nisan ve Cem tartışmanın arasına girdi ve gerginlik çıktı. Nisan olayın şokunu atlatamadı ve Cem'e duygularını anlattı. Cem ise içten içe sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenince yıkıldı ve Faruk gibi Serap ile hesaplaşmak istedi. Cem Serap'a hesap sorduğu anlarda ağır cümleler kullanınca Serap'tan tokadı yedi.

Mete Faruk'un evine geldi ve Serap'la öpüştüğü fotoğrafı ortaya çıkaranın kendi olduğunu söyleyerek Faruk'u ikiyüzlü olmakla suçladı. Faruk ise Mete'ye tokat attı.

Ev halkı Faruk'tan açıklama beklerken olayın magazine düşmesi ile birlikte evde sinirler iyice gerildi. Serap eve geldi ve evin hizmetkarı ile kapıda hakaretler yedi. Nisan, Serap'ın kovulmasını istedi.

Serap kapının önündeki basına Faruk'a aşık olduğunu, haksızlığa uğradığını ve bu olayda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise Faruk'un yakın arkadaşı Kudret oldu. Kudret, şirketi ateşe verenleri de yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı oldu.

Cem Nisan'a Serap'a aşık olmadığını söyledi ve aralarındaki gerginlik bitti.