Dijitalin birincisi Temmuz ayında da atv!

atv.com.tr, Temmuz ayında 13 kategoride rakiplerini geride bırakarak TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında birinci oldu.

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı olan atv, TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında da birinci sırada yer alıyor. Yılın ilk 7 ayı dikkate alındığında rakiplerinden açık ara farkla önde olan atv, Temmuz ayını da önde kapattı. Temmuz ayında web ve mobil uygulamalar arasında 13 kategoride birinci olan atv, iddiasını bir kez daha gösterdi.

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Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

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