Hasret bitiyor

16. Sezon için geri sayım başladı!

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"

Hafta içi her gün sabah 10.00

atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Pazartesi kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Yıllardır, zirvenin tek sahibi olup reyting rekorları kırarak sürdürdüğü programında, günlerce konuşulan cinayetleri, sıra dışı olayları, kayıp ve dolandırıcılık dosyaları ile kavuşturmaları ekrana taşıyan usta gazeteci Müge Anlı, 16. sezonunda da Türkiye'nin gündemini sarsacak konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.