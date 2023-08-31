Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol sezona hızlı bir giriş yaptı

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da sezona hızlı bir giriş yaparak şimdiden birçok mağdura ve kayıplara uzanan el olmaya başladı.

29 yıllık hasreti sona erdirdi!

29 yaşındaki Mert Çete, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrenmek ve biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına katıldı. Büyüten annesinin vefatından sonra yıllardır saklanan bir mektup Mert'in elindeki tek bilgisiydi. Mektupta yazan tek isim biyolojik annesinin ismi ise Selver'di. İşte bu mektupla Esra Erol'un kapısını çalan Mert'e, Erol ve ekibi yardım etti. Esra Erol, anne Selver Dayı'yı buldu ve canlı yayında oğlu Mert Çete'yle 29 yıllık hasreti sonlandırdı. Anne ve oğlunun kavuşması hem Esra Erol'u, hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Kayıp Hatice Kaya'yı Esra Erol izleyicisi buldu!

68 yaşındaki Yılmaz Kaya, Esra Erol'un canlı yayınına katılarak kayıp gelini Hatice Kaya'yı aradı.Kocaeli Gebze'de yaşayan Hatice Kaya, 13 Ağustos gecesi işten dönüşünden sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Endişeli kayınpederi, kızının dönmesi için yardım çağrısında bulundu. Kaya, torunu ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gelinin eve dönmesinin acil olduğunu vurguladı. Kaya, torunu ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle gelinin eve dönmesinin acil olduğunu vurguladı.

Taksi şoförü Hatice Kayan'ının son görüldü yeri anlattı

Programın ilginç bir anı, Hatice Kaya'yı son gördüğünü iddia eden bir taksi şoförünün telefonla programa katılmasıyla yaşandı.Taksi şoförü, Hatice'yi Çayırova bağlantı yolunda yürürken gördüğünü belirtti. Daha sonra Hatice'ye yardım etmek amacıyla onu taksiye aldığını ve çorba içirdiğini söyledi. Ardından taksi durağına getirerek sabaha kadar beklemesini söylediğini anlattı. Ancak sabah uyandıklarında Hatice'nin ortadan kaybolduğunu gördüklerini dile getirdi. Kayıp gelini Hatice Kaya'nın akıbeti hala belirsizliğini korurken Esra Erol'un dikkatli izleyicisi Kayıp Gelin Hatice Kaya'yı buldu.

Hafta içi her gün 16.00

Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol ile bulmaya devam edecek.