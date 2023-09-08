Lara Eyüpoğlu, babasının emanetine sahip çıktı!

Yeni sezona başlayan ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 22. Bölümüyle nefesleri kesti. Ateş Kuşları’nda aile şirketinin başına geçmeye ve mirasın tek varisi olmaya çalışan Nazmiye, Kara ile işbirliği yaparak vasilik kararı çıkardı.

'Ateş Kuşları'nın 22. Bölümünde; Kara, ağabeyi Feza'nın başında olduğundan şüphelendiği çeteyi çökertmek için yüklü bir miktar paraya ihtiyaç duydu ve Eyüpoğlu Ailesinin varisi Hüma ile evlenmek istedi. Gülayşe'yi bebekken çöpe attığı video ile tehdit edilen Nazmiye, Kara'nın tek kurtuluş yolu olduğunu düşünüp Kara'yı vasi adayı olarak mahkemeye sundu. Gülayşe, Hacı Hafız'dan aldığı nasihatler ve Barbaros'un yaptığı destekleyici konuşma sayesinde harekete geçti. Mahkeme, şirketin vasisi olarak Lara Eyüpoğlu'nu atadı. Bu kararı öğrenen Nazmiye ise öfkelenerek şirketi terk etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 22. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.