Rabia Birsen, ‘milyoner’ olma yolunda! Milyoner’de final sorusu ne olacak?

Enerjisiyle tüm Türkiye’yi heyecanlandıran ve milyonluk soruya ulaşma başarısını yakalayan Rabia Birsen Göğercin 1 milyon TL’yi kazanabilecek mi? Rabia Birsen, Milyoner’de yarıştıktan sonra hayatında neler değiştir?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gün yaşanıyor. 1 milyon TL değerindeki final sorusuna ulaşan Rabia Birsen Göğercin, hayatında nelerin değiştiğini anlattı. Keyifli sohbeti ve enerjisiyle izleyenlerin dikkatini çeken genç yarışmacı, babası Süleyman Göğercin'in ilk tepkilerini anlattı.

Süleyman Göğercin'in tüm fragmanları sonuna kadar izlediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner heyecanının tüm aileyi sardığını anlattı. Genç yarışmacı, "Babam programla ilgili her şeyi izledi. Ben televizyona çıkınca kalktı televizyonu öptü" dedi. Arkadaşlarının kendisini her an desteklediğini ifade eden Rabia Birsen, Milyoner'de tarihi bir başarının kapısını aralamanın herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

Rabia Birsen final sorusuna nasıl ulaştı?

Gazi Üniversitesi'nde Biyoloji eğitimi tamamlayan genç yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları karşısında ter dökmüştü. Zorlu sorulara doğru yanıtlar vererek final sorusuna ulaşan Rabia Birsen Göğercin, Milyoner'de ipi göğüsleyebilecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster final sorusu ne olacak? Rabia Birsen büyük ödülü kazanabilecek mi?