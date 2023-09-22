Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Nilay Cafer sürprizi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son transferi Nilay Cafer oldu

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Nilay Cafer katıldı. 26 Eylül Salı akşamı yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan güzel oyuncu, Berfin karakterine hayat verecek. Berfin Dayılar masasından Cangal ağanın (Adnan Biricik) kızı aynı zamanda Cezayir'in (Oktay Kaynarca) avukatı rolünü canlandıracak.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.