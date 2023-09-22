Gülayşe, evden ve şirketten kovuldu!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 24. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Nazmiye, Gülayşe’nin vasilik kararını iptal ettirip, onu hem evden hem de şirketten kovdu.

'Ateş Kuşları'nın 24. Bölümünde; Nazmiye, Gülayşe'nin okuma yazma bilmeyen bir sokak çocuğu olduğu gerekçesiyle Gülayşe'nin vasilik kararına itiraz etti. Mahkeme, Gülayşe'nin vasilik kararını iptal etti. Bu karar üzerine Gülayşe, Nazmiye tarafından hem evden hem de şirketten kovuldu. Gülayşe'nin durumunu merak eden halası Hacer, Barbaros'u Gülayşe'nin peşine takıp, her gün nereye gittiği hakkında bilgi edinmesini istedi. Gülayşe'nin peşine takılan Barbaros, onu Mola Yeri'nde ders çalışırken görüp, yanına gitti. Barbaros, Gülayşe'nin kovulduğunu öğrenince sinirinden ve üzüntüsünden elindeki cam şişeyi kırdı. Gülayşe, diploma alırsa babasının emanetine sahip çıkabileceğini söyledi ancak Barbaros, Nazmiye ve Kara'nın çoktan şirket binasını sattığını söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 24. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.