Gülayşe, yeni kavuştuğu babasını kaybetti

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 24. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Feza’nın Nizam’ı öldürmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 24. Bölümünde; Feza, kardeşi Kara'yı kaybetmemek için tek çarenin mirasın tamamının Gülayşe'ye kalması gerektiğini düşünerek, hastaneye Nizam'ın yattığı odaya gitti. "Sen olmazsan, Kara da senin vasin olamaz. Miras da Gülayşe'nin olur. Zaten ölüyorsun, bırak da yardım edeyim." diyerek Nizam'ı yastığıyla boğup öldürdü. Gülayşe, babasının odasına girdiğinde babasının ölmüş olduğunu fark etti ve yıkıldı. Gülayşe'nin acı dolu haykırışlarını duyan Barbaros hemen odaya koştu ve Gülayşe'ye destek oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 24. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.