Asmalı Konak Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

Asmalı konak dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik.

Yayınlandığı dönemde atv ekranına damga vuran ve muhteşem senaryosuyla 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Bahar ve Seymenin aşkını konu alan Asmalı Konak dizisi nerede ve ne zaman çekildi? Dönemin popüler yıldızlarını bir araya getiren Asmalı Konak dizisi nerede çekildi?

Asmalı Konak Dizisi Nerede Çekildi?

Döneminin popüler ve başarılı dizisi Asmalı Konak dizisinin çekildiği yerler dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Türk dizi tarihinin önemli yapıtlarından olan Asmalı Konak dizisi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir yapıda çekilmiştir. Bu yapı 180 yıllık geçmişe sahiptir ve 42 adet odası bulunuyor. Sevilen dizi Asmalı Konak'ın çekimler sonrasında dizi adına dikilmiş bir anıtı da Ürgüp'te yer almaktadır. Gerek mekanı gerekse şehrin atmosferiyle seyircisini ekran başına kilitleyen bu dizinin Nevşehir turizmine katkısıda olumlu yönden olmuştu. Asmalı Konak dizisinin bazı sahnelerinin çekimleri Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit ilçesinde bulunan bir konakta da yapılmıştı.

Asmalı Konak Dizisi Ne Zaman Başladı?

Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı döneminin başarılı dizisi Asmalı Konak'ın ne zaman çekildiği sevenleri tarafından merak konusu oluyor. Türk dizi tarihi için önemli bir yer edinmiş olan Asmalı Konak dizisinin ilk bölümü 11 Mart 2002'de yayınlanmıştı.

Asmalı Konak Dizisi Ne Zaman Bitti?

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosunu Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın kaleme aldığı atv'nin efsaneleşmiş dizisi Asmalı Konak ne zaman sona erdi? Asmalı Konak dizisi 2 sezonun ardından 16 Haziran 2003'de yayın hayatına veda etmişti.

Asmalı Konak Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Ekrana geldiği yıllarda Türkiye'yi kasıp kavuran Asmalı Konak dizisinin oyuncu kadrosu da bir o kadar başarılı oyuncularla dolu. Asmalı Konak dizisinin kadrosunda yer alan isimler kimler? Asmalı Konak dizisinin kadrosunda Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, İpek Tuzcuoğlu, Selda Özer, Eylem Yıldız, Devrim Saltoğlu, Menderes Samancılar, Nihal Menzil gibi daha nice başarılı oyuncular yer almıştı.

2 sezon boyunca devam eden atv'nin popüler dizisi Asmalı Konak, daha sonra 'Asmalı Konak: Hayat' ismiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Filminin yayınlandığı tarihlerde de gişe rekorları kırmıştı.

Bölümleri hala merakla izlenen Asmalı Konak dizisi tüm bölümleri ile atv.com.tr'de yer alıyor. Asmalı Konak dizisinin bölümlerine ve diziye dair her şeye atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca, atv'nin klasik haline gelen dizilerinin full bölümlerine atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.