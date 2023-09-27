Kuruluş Osman'ın 5. Sezon posteri yayında!

atv'nin izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi Kuruluş Osman 5. sezon heyecanıyla atv ekranına gelmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın yeni sezon posteri yayınlanırken 5. sezon 1. Tanıtım merakla bekleniyor.

Bozdağ Film imzasıyla atv ekranına gelen Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtımı öncesinde Osman Bey'in yer aldığı Kuruluş Osman posteri yayınlandı. Kuruluş Osman 5. sezon posteri yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

İlk 4 sezonu ile Çarşamba akşamları zirveyi bırakmayan Kuruluş Osman, yeni sezona da iddialı giriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi, dijital mecralarda da büyük ilgi görüyor.

Posterin ardından Kuruluş Osman 5. Sezon 1. Tanıtımı bekleniyor

Yeni sezon posterinin yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman 5. Sezon 1. Tanıtımı için de heyecan arttı. Muhteşem bir tanıtımla yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanan Kuruluş Osman, sezona da yine damga vurmaya hazırlanıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.