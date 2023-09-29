Mualla'nın davranışları Oylum'un canına tak etti

39.Bölümde neler yaşandı?

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen otuz dokuncu bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Sonunda Tarık'la olan boşanma davası istediği gibi sonuçlanan Güzide, rahat bir nefes alacakken torununun yeniden kaçırıldığı haberini aldı. Zeliş büyük sırrını gizlemek için Mualla ile işbirliği yaparak Can bebeğin Diclelilere teslim edilmesini sağladı. Zeliş kendisinden şüphelenilmemesi için Mualla'nın adamları tarafından depoya bağlandı.

Tüm aile, bebek ve Zeliş için endişelenirken Tarık'ın Yeşimleri Güzide'nin evinde görmesiyle Güzide ve Tarık arasında ipler iyice gerildi. Güzide'nin Tarık'ın karşısında durup Öykü için Yeşim'e sahip çıkması Yeşim'i bir hayli etkiledi.

Güzide, polislerle Mualla'nın kapısına dayandığında önceden tedbirini alan Mualla, Güzide'nin evine eli boş dönmesini sağladı. Ardından Mualla'nın Berhan Dicleli olarak bebeğin kimliğini çıkarıp Güzide'yi ziyaret gitmesiyle iki kadın arasındaki tansiyon giderek arttı.

Diğer yanda Tolga, Oylum'u bir türlü aklından çıkaramazken Selin'le de ilişkisi büyük bir çıkmaza girdi. Tolga'yı kaybetmek istemeyen Selin, Serra'nın hazırladığı özel gecede Tolga'ya hamile olduğunu söyledi. Ancak Tolga, Selin'in yalan söylediğini düşünerek ona ağır sözlerle tepki gösterdi.

Kahraman, teyzesini bir türlü ikna edemese de Oylum'a onu bebeğine kavuşturacağına dair söz vererek destek oldu. Mualla ise Behram'ın durumunu kabullenmeyip Oylum'a bebeğini almak istiyorsa kocasının evine dönmesi gerektiğini söyledi. Bebeğinden ayrı kalmaya daha fazla dayanamayan Oylum ise babasının silahını gizlice alarak Mualla'nın karşısına dikildi.