Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşandı. 7'den 70 milyonları ekrana kilitleyen o anlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soru büyük heyecan yarattı. Daha önce tarihe olan ilgisinden bahseden 19 yaşındaki Ahmet Talha Dağlı, soruya doğru yanıt verebilecek mi? Ahmet Talha Dağlı, 5 milyon TL'lik soruya ulaşabilecek mi?
1861 - 1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
a- Fransa
b- Osmanlı Devleti
c- Avusturya - Macaristan
d- Birleşik Krallık
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bir rekor kırılacak mı?
Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor.