Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı'nın karşı karşıya kaldığı 1 milyon TL değerindeki o soru: 1861 - 1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey’i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşandı. 7'den 70 milyonları ekrana kilitleyen o anlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soru büyük heyecan yarattı. Daha önce tarihe olan ilgisinden bahseden 19 yaşındaki Ahmet Talha Dağlı, soruya doğru yanıt verebilecek mi? Ahmet Talha Dağlı, 5 milyon TL'lik soruya ulaşabilecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster seyircisini ekrana kilitleyen o soru ve şıkları şöyle;

1861 - 1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

a- Fransa

b- Osmanlı Devleti

c- Avusturya - Macaristan

d- Birleşik Krallık

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bir rekor kırılacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor.