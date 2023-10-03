atv Pazartesi gününe damgasını vurdu

Yılların değişmeyen birincisi atv, dün (2 Ekim) yayınladığı dizi ve programlarıyla Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4 programından 3’ü atv ekranlarında yayınlandı.

En sevilen dizi ve programlarıyla izleyiciler tüm gün atv ekranındaydı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert "Tüm Kişiler" kategorisinin birincisi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler kategorisinde %4,67 izlenme oranı ve %33,70 izlenme payı alarak birinci oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde %4,65 izlenme oranı ve %23,70 izlenme payı alarak ikinci oldu.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilk günden beğeni toplayan, Kapodakya'nın eşsiz ortamında çekilen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' dizisi de dün ekrana gelen beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde dördüncü sırasında yerini alarak en çok izlenen dizi oldu.