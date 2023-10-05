Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası

‘Kuruluş Osman’ın 131. Bölümüne yolda karıncaları gören Hz. Yunus Emre’nin, heybesinden erzak çıkarıp karıncalara vermesi ve Osman Bey’e anlattığı Hz. Süleyman kıssası damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 131. Bölümünde Remus'tan aldığı istihbaratla Lefke Kalesi'ne Cerkutay'ı kurtarmaya alplarıyla beraber giden Osman Bey, yolda karıncaları besleyen Hz. Yunus Emre ile karşılaştı. Hz. Yunus Emre, Osman Bey ve ardındaki Alplere karıncaları göstererek durmalarını istedi. Hz. Yunus Emre, yanına gelen Osman Bey'e Kuran'da geçen Neml Suresi'nin karıncalarla ilgili ayetini okudu. Hz. Yunus Emre, "Cenab-ı Hak, hayat verdiğini Hz. Süleyman'dan dahi sakınır. Sen de karıncaların hakkını gözetesin Bey! Bırakasın, menzillerine varsınlar!" dedi. Osman Bey ise "Doğru söylersin Derviş Efendi. Bu yol gayrı karıncaların yoludur. Var olasın, bize doğruyu gösterdin. Karıncaların hakkı üstümüzde kalmasın." diyerek yolunu değiştirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 131. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.