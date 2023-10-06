Feza işte böyle tutuklandı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 26. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Feza’nın Gülayşe’yi öldürmek üzereyken yakalanıp tutuklanması damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 26. Bölümünde; Gülayşe, Kara ile nikâh kıyarak kendisini Feza'ya yem olarak gösterdi. Nikâhtan sonra Polatların evine geçici olarak yerleşen Gülayşe; Feza ile sohbet ederek kendisinin astım hastası olduğunu ve Barbaros'a gününü göstermek için Kara ile evlendiğini, aynı zamanda sokak çetesini çökertmek isteyen Kara'ya parasıyla destek olacağını söyledi. Gülayşe, evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve ölüm veya boşanma olduğu takdirde Kara'nın tek kuruş bile alamayacağını dile getirdi. Bunun üzerine Feza ise "Ölen sen olsan bile mi?" diye sordu. Gülayşe, bu soruyu "Evet, ölen ben olsam bile" şeklinde cevapladı. İstediği cevabı alan Feza, gece yarısı Gülayşe odasında uyurken sessizce odasına girerek onu yastıkla boğmaya çalıştı. Savcı Sare, suçüstü yakaladığı Feza'yı, "Lara Eyüboğlu'nu tasarlayarak öldürme teşebbüsünden tutuklusun!" sözleriyle kelepçeledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 26. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.