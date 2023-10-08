Akif'in peşine takıldığı kadın Süsen'in annesi çıktı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

99. Bölümde neler yaşandı?

Okulda kıskançlık rüzgarı devam ediyor!

Okulda kıskançlık rüzgarı esmeye devam ediyor. Lidya Ömer ile yakınlaşmak için matematik sınavını kullanıp Ömer'den ders alır. Bu durum Süsen'i deli eder kızlar tuvaletinde Lidya ile saç başa kavga ederler. Lidya bu fırsatı kaçırmaz ve Ömer'e her şeyi anlatır mağduru oynar. Elif ise Oğulcan'ı kıskandırmak için Mahir'i kullanır.

#AyBer tekrar bir araya gelecek mi?

Berk'e gerçekleri söyleyemeyen Aybike ondan ayrılmak zorunda kalır. Asiye kuzenini teselli eder.

Orhan'ın annesi herkesi kandırmayı başardı!

Orhan'ın annesi onlarda kalmak için her türlü numarayı çevirir en son torununu kaçırmaya çalışıp saldırıya uğradığını yalanı ile onları kandırmayı başarır.

Şevval ve Akif yine paçayı sıyırdı!

Hastaneye kaldırılan Sado, Şevval'in tehdidi ile Suzan'a yalan söyler. Akif ve Şevval yine işbirliği ile Ahmet'in ölümündeki rollerinden sıyrılırlar.

Akif'in peşine taktığı kadın Süsen'in annesi çıktı

Yaman ile iş ortaklığına giren Akif, Ankara'ya gider ve bir AVM'de çok cazibeli bir kadınla flörtleşir. Ortadan kaybolan gizemli kadın Yaman'ın arkadaşı ve Süsen'in annesi Süreyya çıkar.

Asiye zehirlendi mi?

Meryem Teyze'ye yardıma giden Asiye, onun açık unuttuğu gazdan zehirlenir. Eve gelen Mahir, Asiye'yi yerde baygın bir halde bulur.

Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!