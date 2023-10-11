Yunus Emre’den Bala Hatun’a Eyyub Aleyhisselam kıssası

‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde Hz. Yunus Emre, zor bir hastalıkla mücadele eden Bala Hatun’a şifalı otlarından verip, Hz. Eyyub’la ilgili bir kıssa anlattı.

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde uzun bir süredir hastalıkla mücadele eden Bala Hatun, ilk kez dışarı çıkıp orman havası alırken yolda Hz. Yunus Emre ile karşılaştı. Hz. Yunus Emre, Bala Hatun'u kurduğu sofraya davet etti. Hz. Yunus Emre, Bala Hatun'a Hz. Eyyub'un evladı ve malı bol iken, bir gece evinin yıkıldığını, evlatlarını enkazda kaybedip ardından vücudunda çıbanlar çıktığını ve zorlu imtihanlardan geçtiğini anlattı. Bu kıssayı dinleyen Bala Hatun, gözyaşlarına hâkim olamadı. Hz. Yunus Emre, "Rabbim, Hz. Eyyub'un sabrı hürmetine cümle yaralarına şifa verdi. Ölen evlatları yerine iki katını verdi. Onu daha büyük bir zenginlikle mükâfatlandırdı. Eyyub misali sabredene müjde yakındır Bala Hatun! Niyazım odur ki bu ottan şifa bulasınız." diyerek şifalı otlarından verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 132. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.