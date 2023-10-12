Mevlid Kandili Kutlanır Mı? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Mevlid kandili kutlamak caiz midir? Mevlid kandili hakkında merak edilenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen programlar, izleyicinin aklındaki tüm soruları yanıtlamaya devam ediyor. Perşembe akşamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, cuma sabahı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor ve pazar günü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programları izleyicilerin tüm konularda aradıklarını bulmasını sağlıyor. Dini konularda birer referans haline gelen programlar, izleyicileri ekrana kilitliyor. Nihat Hatipoğlu'na en çok sorulan sorulardan biri ise 'Mevlid kandili kutlanır mı?" sorusu oluyor. Nihat Hoca, Mevlid kandili kutlanır mı, kutlamak caiz midir sorularını yanıtlıyor...

Mevlid Kandili önemi nedir, kutlamak caiz midir?

Kandillerin İslam dünyası için çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu sorunun yıllardır sorulduğunu vurguladı. Gelen her soruya saygı duyduğunu ifade eden Nihat Hoca, "Sorunun cevabı kendi içinde" diye konuştu. Mevlid kandilinde insanların küçümsenmediğini, insanlara dair bir olumsuzluk ortaya çıkarmadığını ifade eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kandil kutlamanın caiz olduğunu belirtti.

Mevlid Kandilinde neler yapılır?

Peyfamber Efendimize duyulan özlemi yansıtan Mevlid Kandili gecesini en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini dile getiren Nihat Hatipoğlu, belli dönemlerde Mevlid Kandiline mesafeli yaklaşan alimler olduğunu da söyledi. Bu alimlerin kendi yaşadıkları dönemde İslam alemine uygun olmayan kutlamalar nedeniyle Mevlid Kandili'ne mesafeli yaklaştıklarını ifade ederken İslam'a uygun kutlamaların yerinde olduğunu söyledi.

Dini programlar kategorisinde büyük bir ilgiyle izlenen Nihat Hatipoğlu, tüm sorulara içtenlikle yanıt vererek akıldakileri cevaplandırıyor. Nihat Hoca'nın tüm programlarını atv.com.tr'den izleyebilirsiniz.