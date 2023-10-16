Elveda Rumeli Dizisi Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

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Yayınlandığı dönemde televizyon dünyasına damga vuran ve milyonları ekrana kilitleyen Elveda Rumeli, en çok izlenen sahneleri ve eski bölümleri ile hala büyük bir merakla takip ediliyor. Birçok usta ismi ve dönemin genç yıldızını buluşturan Elveda Rumeli nerede çekildi? Elveda Rumeli hangi yıllarda atv ekranına geldi? Elveda Rumeli hangi dönemi anlatıyor?

Elveda Rumeli nerede çekildi?

Türk dizi tarihinin en akılda kalan yapımlarından biri olan Elveda Rumeli, muhteşem bir Balkan öyküsü olarak akıllara kazındı. Daha çok 1896 – 1898 yılları arasındaki döneme odaklanan dizi, Kuzey Makedonya'da çekildi. Çekimler genelde Manastır'da yapılırken dizinin çekimleri farklı kentlerde de sürdü.

Elveda Rumeli dizisi ne zaman başladı, ne zaman bitti?

1896 yılında başlayan bir öyküyü atv ekranına taşıyan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Elveda Rumeli, ilk kez 20 Eylül 2007 tarihinde yayınlandı. 3 sezon boyunca muhteşem bir grafik yakalayan Elveda Rumeli 19 Ekim 2009'da final yaptı. 83. Bölümü ile son kez atv ekranına gelen dizi, edindiği hayran kitlesiyle bugün dahi hatırlanan bir klasik haline geldi.

Elveda Rumeli dizisi oyuncuları kimdir?

Dönemin yıldızlarını bir araya toplayarak muhteşem bir kadroyla atv ekranına gelen Elveda Rumeli, oyuncularıyla da çok konuşuldu. Başrolünde Sütçü Ramiz rolüyle Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Elveda Rumeli'nin oyuncu kadrosunda Şebnem Sönmez, Gülçin Santırcıoğlu, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Ertan Saban gibi önemli oyuncular yer aldı.

Eski bölümleri hala büyük bir ilgiyle izlenen Elveda Rumeli tüm bölümleri ile atv.com.tr'de izleyicisiyle buluşuyor.