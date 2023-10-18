Türkiye bu olayı konuşuyor!

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programına bu defa Ayşe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programına bu defa 17 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Eşinin kendisine ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları herkesi şok etti. Cani babanın 15 yaşındaki kızına yaptıklarını duyanlar dehşete düşürdü.

Esra Erol'dan yardım istemek için canlı yayına gelen Ayşe Hanım gözyaşları içinde eşinin kızına uyguladığı işkenceyi anlattı. '15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Yunus kurtarmak istiyorum' diyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları adeta kan dondurdu.

Esra Erol'da çocuklarına işkence ettiğini kabul etmişti!

Ayşe Hanım programda gözyaşlarını tutamazken, eşinin 15 yaşındaki kızına uyguladığı şiddeti şöyle anlattı: "15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Yunus'u kurtarmak istiyorum. Kocam kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrendi. Kızımın evde ellerini ayaklarını koli bandıyla bantladı. Kızımın çığlıklarını duydum. Ben yetişene kadar kızımın saçlarını kesti. Eve geldiğimde kızımı yerde buldum. Bir elinde bıçak bir elinde sigara. Kızımın kafasına tiner dökmüş." Olayın ardından kızını hastaneye götüren Ayşe Hanım eşini şikayet etmek yerine kızının merdivenlerden düştüğünü söylediği için pişman olduğunu belirtirken, cani baba canlı yayına bağlandı. Cani baba Caner Yalçın, "Kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrenince kızıma işkence yaptım. Çocuğun kızımın saçlarını kokladığını görünce bütün saçlarını kestim." diyerek kan dondurdu.

Tüm bu iddiaların ardından Caner Yalçın canlı yayına bağlandı ve kızına işkence uyguladığını kabul etti. Esra Erol emniyet güçlerine seslenirken cani babaya şu sözleri sarf ederek tepki gösterdi: Bu kadar ağır bir işkence insan dünyadaki hiçbir canlıya hele kendi çocuğuna asla uygulayamaz. Bu canavarca bir his.. Bu canavarca bir his.' diyerek isyan etti.

Ünlü sunucu canlı yayında emniyet ekiplerine seslenerek ihbarda bulundu. Esra Erol'un programı ihbar kabul edildi. Baba Caner Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.