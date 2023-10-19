47 gündür aranan Nevrigül Alan, ağaca asılı halde bulundu

22 yaşındaki Nevrigül Alan’ın cansız bedeni bulundu.

Müge Anlı'da bu hafta Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, konusu işlendi. Yakınlarının Müge Anlı'ya başvurduğu genç kadın, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül Alan'dan bugün acı haber geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan genç kadının yakınları Müge Anlı'ya başvurdu. Ailesi, eşinden şiddet gördüğünü iddia ettikleri kızlarının canından endişe ettiğini belirtirken, Alan'dan akşam saatlerinde acı haber geldi.

Cansız bedeni zeytinlikte bulundu.

Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı birini görünce durumu polise bildirdi. Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cansız bedenin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ailesi, boşanmak istediği eşinin tehdit ettiğini söylemişti, Müge Anlı'nın programına başvuran ailesi Nevrigül Alan'ın, boşanmak istediği eşinden ölüm tehditleri aldığını, Nevrigül Alan'ın küçük çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşiyle buluşmaya gittikten sonra bir daha haber alamadıklarını söylemişti.

Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.