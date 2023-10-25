Orhan Bey yaralandı, yardımına Holofira koştu

‘Kuruluş Osman’ın 133. Bölümünde Osman Bey tarafından Sultan Mesud’un bıraktığı hazineyi almak için Karameşe Mevkii’ne giden Orhan Bey, pusuya düşerek yaralandı. Orhan Bey’in yardımına Holofira koştu.

Kuruluş Osman'ın 133. Bölümünde Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey, Orhan Bey'i takip ederek hazinenin peşine düştü. Karameşe Mevkii'nde hazineye ulaşan Orhan Bey'e Mehmet Bey pusu kurdu. Öte yandan at arabasıyla saraydan kaçan Holofira, Orhan Bey'in takip edildiğini fark edince Orhan Bey'in peşinden gitti. Orhan Bey, Bizans askerleri tarafından pusuya düşürüldüğünü sanırken pusuyu kuranın Mehmet Bey olduğundan habersizdi. Mehmet Bey'in ardındakiler Haçlı görünümünde Orhan Bey'e ve Alplerine saldırdı. Hedef şaşırtan Mehmet Bey ise hazinenin yerini öğrenerek amacına ulaşmış oldu. Orhan Bey'in yaralı vaziyette yattığı yerden kaldıran Holofira, Orhan Bey'i oradan uzaklaştırdı ve başında bekleyip yarasını dağlamasına yardımcı oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 133. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.