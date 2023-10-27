Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 28. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Barbaros ve Gülayşe’nin uzun zaman sonra birbirlerine gerçek düşüncelerini ve hislerini açıkladıkları sahne bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 28. bölümünde; Gülayşe ve Barbaros, mutfakta akşam yemeği yedikten sonra Barbaros; "Ben sana her baktığımda bu kadın benden başkasının olamaz, başkası dokunamaz diyorum. Ama bazı şeyleri aşamıyorum." diyerek babasının kim olduğunu, soyunun nereden geldiğini umursamak istemediğini söyledi. Öte yandan Barbaros, Gülayşe'ye, Ateş Kuşları'nı affetmediği ve onlarla barışmadığı için çok kızgın olduğunu söylerken, Gülayşe ise Ateş Kuşları'nı yıllardır her şeyi bildikleri halde 23 yıl boyunca sustukları için yaşananları hazmedemediğini söyledi. Barbaros; Gülayşe'yi babası yüzünden terk ettiği için çok pişman olduğunu dile getirdi. Gülayşe, kardeşlerini affetmesini, Barbaros'un ise kendisini affetmesi gerektiğini söyledi. Barbaros, babasının Çatal olmasının kendi suçu olmadığını bildiği halde yine de bazı şeyleri aşamadığını belirtti. Barbaros, Ateş Kuşları'nın hiçbir zaman Gülayşe'den vazgeçmediğini ve kendisinden vazgeçmemesini istediğini şu sözlerle dile getirdi: "Belki kendimi suçlamayı bırakırım, belki kendimi affederim. Beni bekle olur mu?" Bunun üzerine Gülayşe ise, boynunda taşıdığı Barbaros'un yüzüğünü gösterip "Bu yüzük benim yeminim. Senden vazgeçmeme yeminim." dedi. Barbaros ise cebinde taşıdığı Gülayşe'nin yüzüğünü gösterip onu hiç yanından ayırmadığını söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 28. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.