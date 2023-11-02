atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yeni dizi 'Altın Kafes'ten ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.

Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seren diziden ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

KÜNYE

Yapım : ARC FİLM

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senarist : Rahşan Çiğdem İnan

Oyuncular : Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifa Nur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt)