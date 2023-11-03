Ali geçmişinin peşinde

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 29. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali, Mercan’la evlenebilmek için geçmişinin peşine düştü.

'Ateş Kuşları'nın 29. Bölümünde; Ali, çocukluk aşkı Mercan'la evlenebilmek ve kimlik çıkarmak için Barbaros'tan yardım istedi. Önce bir mekâna Ragıp'ı bulmaya giden Ali ve kardeşleri, Ragıp'ın bir sene önce oradan taşındığını ve bir gecekondu mahallesine yerleştiğini öğrendi. Ragıp'ın izini süren Ali, gecekondu mahallesine gitti. Babası olduğunu düşündüğü adamla karşılaştı. Ali, geçmişine dair gerçekleri öğrenebilecek midir?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 29. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.