Kenan İmirzalıoğlu’ndan Filistin açıklaması! Milyonluk soru, Gazze’de yaşananları akıllara getirdi…

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yine heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyüp İşler'in karşısına çıkan soru, duygusal anlara sahne oldu. Filistin-İsrail konusuna vurgu yapan soru şöyle: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp İşler rüzgarı esti. 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı, 5 milyon TL'lik soruyu açtıran ilk isim olmak için yoğun çaba harcadı. O anlarda Filistin ile ilgili gelen soru, akıllara Gazze'de yaşanan acıları getirdi. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Allah oradaki insanlara güç, kuvvet versin" dedi.

Son günlerde yaşanan acılara değinen Kenan İmirzalıoğlu, "Bütün milletimizin bu konuda yüreği kabarıyor. Dünyada bu kadar güçlü devletler varken, İsrail'e engel olabileceklerken maalesef önlerini açıyorlar" sözlerini kullandı.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren sporcuların ve sanatçıların uluslararası alanda susturulmaya çalışmasına da vurgu yapan İmirzalıoğlu, "Allah bu zalimlerin yüreklerine vicdan versin" diye konuştu.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik sorunun heyecanıyla devam ediyor!