Osman Bey, Moğol komutanın cezasını kesti

‘Kuruluş Osman’ın 136. Bölümünde Osman Bey büyük bir oyun kurdu ve Moğol komutanı Akcelasun’un cezasını tek hamlede kesti.

Kuruluş Osman'ın 136. Bölümünde Osman Bey, İlhanlı Devleti adına vergi isteyen Moğollar'ın isteğini kabul etti. Vergiyi bizzat ödemeye giden Osman Bey, Moğollar tarafından tuzağa düşürüldü. Osman Bey'in kendini ölü göstererek kurduğu oyunla, alplar Moğol kisvesine büründü ve Osman Bey'in cesedini Moğol kampına getirdiler. Osman Bey'in cesedine yaklaşan Akcelasun, Osman Bey'in aniden gözünü açıp hamle yapmasıyla öldü. Osman Bey, "Türk'e kefen biçenin mezarı her daim hazırdır!" diyerek Akcelasun'un cezasını kesmiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.