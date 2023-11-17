Ali, kız kardeşine kavuşabilecek mi?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 31. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros, Ali’nin kayıp kız kardeşini bulmak için Ragıp’ı kullanarak bir oyun kurdu.

'Ateş Kuşları'nın 31. Bölümünde; Ragıp, oğlu Ali'ye kimlik çıkarmanın ve onu nüfusuna almasının tek bir şartı olduğunu söyledi. Şartı ise kayıp kız kardeşi, peşinde olduğu belalı adamlardan önce bulmaktı. Ali ve Barbaros, Ragıp'ı Mola Yeri'ne kilitleyerek onu etkisiz hale getirdi. Gülayşe ise Barbaros ve Ali'nin bu planını şu sözlerle açıkladı: "Bu belalı adamlar Ragıp'a bir telefon vermişlerdir. 'Kızını bulunca bizi ara' diye. Barbar da gidip 'Ragıp'a kızımı buldum' dedirtecek. Ragıp'ı yem yapacaklar. O sırada onların tepelerine çökecek." Sonrasında Barbaros, Ragıp'ın telefonunu alarak 'Bela' adında rehbere kaydedilmiş numaraya kızı bulduğuna dair bir mesaj gönderdiler.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 31. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.