Osman Bey, Yakup Bey’e rest çekti!

‘Kuruluş Osman’ın 137. Bölümünde Osman Bey’in, Orhan Bey ve Mehmet Bey’i Kestel’den kurtardıktan sonra Yakup Bey’e rest çekip biadını geri alması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 137. Bölümünde Osman Bey, daha önceden Lefke Kalesi'nde kendisine oynanan oyuna cevap olarak ahalinin önünde, Uç Pazar'da Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'i kurtardığını, Kestel Kalesi'nin artık Kayı mülkü olduğunu söyledi. Gaza yapacağı için önceden Yakup Bey'e biadını açıklayan Osman Bey "Cümle cihanı dize getirmek için çıktığımız bu yolda bizi eldeki yurttan edecektin! Belli ki yolumuz bir değildir! Ben senin sultanlığını gaza istersin diye tanıdım! Ben sana biadı seni kâfir kıran diye bildiğimden verdim! Yanılmışım! Nicedir sultanlığını ünletirsin! Bir icraatini gören olmamıştır! Biz sultandan mazluma yardım bekleriz! Ahaliye akçayı dağıtan biziz! İmdi diyesin Yakup Bey! Sen mi Sultansın yoksa ben mi Sultanım? Sana verdiğim biadı gayrı geri çekerim! Kime sultan olursan ol! Bana sultan değilsin! Kayı'ya sultan değilsin! Ahalime sultan değilsin! Gayrı ne yanındayım, ne ardında! Beni görmek istersen karşına bakacasın! Biz artık seninle rakibiz!" sözleriyle hem biadını geri aldığını hem de Kestel Kalesi'ni fethettiğini ilan etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 137. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.