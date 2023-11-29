Karacelasun ve Moğollar Uç Pazar’ı bastı!

‘Kuruluş Osman’ın 138. Bölümünde Moğol Komutan Akcelasun’un kardeşi Karacelasun, ölen kardeşinin intikamını almak için Uçlar’a gitti.

Kuruluş Osman'ın 138. Bölümünde Karacelasun, Osman Bey tarafından öldürülen kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için nökerleriyle beraber Uç Pazar'a saldırdı. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelendi ve her şeyden Osman Bey'i sorumlu tuttu. Baskında Uç Pazar'da önemli kayıplar verildi. Küçük Cerkutay göğsünden yaralanırken, Gonca Hatun ise kolundan yaralandı. Uç Pazar; Bala Hatun, Malhun Hatun, Orhan Bey ve Alaeddin Bey tarafından canları pahasına korundu. Verilen baskında Holofira da Osman Bey'in ailesine ve ahalisine yardım etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 138. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.