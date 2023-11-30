Moğollar’dan Osman Bey’e zehirli ok

‘Kuruluş Osman’ın 138. Bölümünde Osman Bey’in Moğollar’ın attığı zehirli ok tarafından yaralanması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 138. Bölümünde Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda başka tuzaklarla karşılaşırken, Yakup Bey ve diğer Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğradı. Pusuda Candar Bey şehit olurken, Osman Bey ise Moğollar'ın attığı bir ok tarafından kolundan yaralandı. Candar Bey'in zehirlenerek hayatını kaybettiği ana şahit olan Boran Bey, "Kullanılan pusatlar ve atılan okların hepsi zehirlidir beyim!" dedi. Yaralanan Osman Bey, Gonca Hatun ve çocuk Cerkutay'ın durumları seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 138. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.