Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey, Gonca Hatun ve çocuk Cerkutay’ın zehirli oklarla yaralanması bölüme damga vurdu!

Kuruluş Osman, 138. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 138. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 138. Bölümü'nde Karacelasun, Osman Bey tarafından öldürülen kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için nökerleriyle beraber Uç Pazar'a saldırdı. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelendi ve her şeyden Osman Bey'i sorumlu tuttu. Baskında Uç Pazar'da önemli kayıplar verildi. Küçük Cerkutay göğsünden yaralanırken, Gonca Hatun ise kolundan yaralandı. Uç Pazar; Bala Hatun, Malhun Hatun, Orhan Bey ve Alaeddin Bey tarafından canları pahasına korundu. Verilen baskında Holofira da Osman Bey'in ailesine ve ahalisine yardım etti.

Orhan Bey, Holofira'ya olan aşkını itiraf ederken, Malhun Hatun ise Holofira'yı üzecek bir hamle yaparak Orhan Bey'e gelin aramaya devam etti. Öte yandan Alaeddin Bey ise Gonca Hatun'a sevdalı olduğunu ilk kez ağabeyi Orhan'a ve kardeşi Fatma'ya söyledi. Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda başka tuzaklarla karşılaşırken, Yakup Bey ve diğer Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğradı. Pusuda Candar Bey şehit olurken, Osman Bey ise Moğollar'ın attığı bir ok tarafından kolundan yaralandı. Candar Bey'in zehirlenerek hayatını kaybettiği ana şahit olan Boran Bey, "Kullanılan pusatlar ve atılan okların hepsi zehirlidir beyim!" dedi. Yaralanan Osman Bey, Gonca Hatun ve çocuk Cerkutay'ın durumları seyirci tarafından merak konusu oldu.



