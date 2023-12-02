‘Altın Kafes’ ekibi ilk bölümü pasta keserek kutladı!

‘Altın Kafes’ Pazar akşamı atv’de!

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. 'Altın Kafes' ekibi, aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümünü pasta keserek kutladı.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Sacide Taşener ve yönetmen Cem Akyoldaş'ın bulunduğu kutlamada tüm ekip ilk bölüm heyecanını birlikte yaşayarak duygularını ifade etti. Başarılı bir işe imza attıklarının altını çizen ekip, izleyicileri ekran başına davet etti. Beyoğlu ailesinin ihtişamlı evinde gerçekleştirilen kutlamada ilk bölüm pastası kahkahalar eşliğinde kesildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner yer alıyor.