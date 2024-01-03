Gürkan Uygun Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Canlandırdığı önemli karakterlerle akıllara kazınan ve yer aldığı dizilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gürkan Uygun, yeni sezonda atv'nin iddialı dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın kadrosunda yer alıyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Yahya Aldemir karakterine hayat veren Gürkan Uygun kimdir? İşte Gürkan Uygun hakkında merak edilenler...

Gürkan Uygun kimdir, nereli?

Ailesinin iş dolayısıyla yerleştiği İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, Gürcü asıllı bir anne babanın çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Aslen Sakaryalı olan Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında doğdu. Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Yahya Baba karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bırakan Gürkan Uygun şu sıralar 50 yaşında.

Gürkan Uygun hangi üniversite mezunu?

Lise yıllarından itibaren gönlünü tiyatroya kaptıran başarılı oyuncu Gürkan Uygun, 1990 yılında amatör tiyatronun içinde yer aldı. Gençlik yıllarında birçok oyunda yer alan Gürkan Uygun, üniversitede de tiyatrodan kopamadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girerek oyunculuk adına önemli bir eğitim alan Uygun, bununla da yetinmeyerek Dormen Tiyatrosunda eğitim aldı. Başarılı bir eğitim hayatının ardından 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Gürkan Uygun için önemli bir kariyerin ilk adımı atılmış oldu.

Gürkan Uygun'un oynadığı diziler nelerdir?

Birbirinden önemli projelerin içinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, unutulmaz karakterlere hayat verdi. Bir dönem atv ekranında da yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un ilk dizileri arasında da efsaneler yer aldı. 1996-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisinde rol alan başarılı isim, dönemin iddialı dizilerinden 'Böyle mi Olacaktı?' için de kamera karşısına geçti. Gürkan Uygun, çok sayıda dizide başarılı performansıyla akıllara kazındı.

Gürkan Uygun'un oynadığı filmler nelerdir?

Sinemada da iddialı yapımlarda yer alan Gürkan Uygun, ilk olarak 1998 yılında Hoşçakal Yarın filmi için kamera karşısına geçti. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Unutursam Fısılda, Bana Masal Anlatma, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi önemli filmlerde rol alan Gürkan Uygun, beyazperdenin de aranan isimlerinden oldu.

Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Yahya Aldemir karakteriyle bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitleyen Gürkan Uygun, önemli yapımlarda rol almayı sürdürüyor.