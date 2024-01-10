Esra Erol'da, filmleri aratmayacak bir hikayeyle birinci oldu

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 9 Ocak Salı günü %6,20 izlenme oranı ve %24,33 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.

Öldü sandığı babasını Esra Erol'da buldu!

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının dünkü(9 Ocak) yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti.

Esra Erol'da programına katılan 26 yaşında ki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi. Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu.

26 yıllık hasret Esra Erol aracılığıyla son buldu

Baba Ramazan Akın'ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür'e babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu.