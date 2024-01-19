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HABERLER Barbaros, babası Çatal'a veda etti

Barbaros, babası Çatal'a veda etti

GİRİŞ TARİHİ:  19.01.2024, 22:20
Barbaros, babası Çatal'a veda etti

Barbaros ilk ve son kez !Baba' dedi!

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 39. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Çatal'ın ölümü bölümde damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 39. Bölümünde Sultan'la yaşadığı arbede sonucunda hayatını kaybeden Çatal'ın cansız bedeni, oğlu Barbaros tarafından banyoda bulundu. Çatal, ölmeden önce oğlunun kendisine bir kez "Baba" diyerek sarılmasını istedi ancak bu isteği Barbaros tarafından defalarca kez reddedildi. Barbaros, Çatal'ın cenazesinde mezara inip "Ben seni affettim. Dilerim Allah'ım da seni affeder, baba." diyerek hayatında ilk ve son kez "Baba" dedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 39. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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