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Ateş Kuşları
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HABERLER Suzan, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Suzan, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ:  19.01.2024, 21:59
Suzan, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler. Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar.

Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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