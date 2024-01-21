Suzan'ın hayatı tehlikede! 113. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Şengül ölümü tüm aileyi yasa boğdu, Oğulcan ve Aybike bu acı ile nasıl başa çıkacaklarını bilemezler. Orhan ise kendini kaybeder. Eren kardeşler kuzenlerine destek olmak için ek işlerde çalışmaya başlarlar. Ömer, o kadar yorulur ki hasta düşer ve baygınlık geçirir. Berk babasına istediği dükkanı alabilmesi için arabasını satar. Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Ancak onu takip eder ve Süreyya ile yemekte yakalar. Suzan ise Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır. Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görünce şok geçirir.