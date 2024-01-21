ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Kardeşlerim
 12

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Dizi TV

    Dizi TV

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu

    atv'de Hafta Sonu

    YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ BÖLÜM
  • Yıldızlar Bana Uzak - Final Fragmanı

    Yıldızlar Bana Uzak

    YENİ FRAGMAN
  • Yıldızlar Bana Uzak

    Yıldızlar Bana Uzak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Suzan'ın hayatı tehlikede! 113. Bölümde neler yaşandı?

Suzan'ın hayatı tehlikede! 113. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ:  21.01.2024, 11:47
Suzan'ın hayatı tehlikede! 113. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Şengül ölümü tüm aileyi yasa boğdu, Oğulcan ve Aybike bu acı ile nasıl başa çıkacaklarını bilemezler. Orhan ise kendini kaybeder. Eren kardeşler kuzenlerine destek olmak için ek işlerde çalışmaya başlarlar. Ömer, o kadar yorulur ki hasta düşer ve baygınlık geçirir. Berk babasına istediği dükkanı alabilmesi için arabasını satar. Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Ancak onu takip eder ve Süreyya ile yemekte yakalar. Suzan ise Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır. Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görünce şok geçirir.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN