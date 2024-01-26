Çelik Komutan, Ateş Kuşları’na güzel haberi verdi

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 40. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Köksüzler, uzun süren bir mücadelenin ardından evlerine yeniden kavuştu.

'Ateş Kuşları'nın 40. Bölümünde Çelik Komutan, mahallede yaşanan arbedede Tuncay'ın yaralanmasının ardından Ateş Kuşları'ndan evini boşaltmasını istedi. Mahalle sakinlerine kendilerini affettirmek ve onlardan özür dilemek için evde akşam yemeğine davet eden Ateş Kuşları, umduğunu bulamadı. Çelik Komutan, bunun bir veda yemeği olduğunu söylemek için geldi. Ateş Kuşları'nın bir kez daha evsiz kalacak olmasına dayanamayan Hacer Hala ise, Çelik Komutan'ı ziyaret edip Gülayşe'nin mücadele dolu, dokunaklı yaşam öyküsünü anlattı. Bu gelişmeyle birlikte Çelik Komutan, Ateş Kuşları ile yeniden aynı sofrada buluşarak, güzel haberi verdi ve evde kalabileceklerini söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 40. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.