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HABERLER 20 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

20 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

GİRİŞ TARİHİ:  02.02.2024, 21:31
20 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Selin, Esra Erol’da hem ablasına hem babasına kavuştu.

Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in annesi Sevgi Yılmazer tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını ifade etti.

Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Aleyna Yılmazer olarak bildikleri kız kardeşinin adının aslında Selin Yıldırım olduğunu söyleyen Esra Erol, güzel haberi canlı yayında verdi. Fatma Çay'ın kız kardeşi kısa süre içerisinde bulundu.



Stüdyoda kavuşan abla kardeş, uzun süre hasret giderdi. Güzel bir ailede büyüdüğünü ifade eden Selin, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba İsmail Bey de yıllar sonra kızına kavuştu. "Esra Hanım'dan Allah razı olsun. Bizi kavuşturdu" dedi.

Esra Erol, "Konuların çözümlenmiş olması beni çok mutlu ediyor. Seyircilerim sayesinde. İyi ki varsınız" diyerek izleyicilerine teşekkür etti ve bilgilerin tamamen örtüştüğünü ama DNA testi yapılması gerektiğini dile getirdi.

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