Bir cinayet daha Müge Anlı'da aydınlığa kavuştu

Aylardır aranan Hasan Çelik‘in cinayete kurban gittiği öğrenildi

Kaybının 79. Gününde acı haber geldi

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Veysel Çelik eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini Seher Çelik'in eşini uzun süre aramadığını anlattı.

Eşim telefonlara çıkıyor kayıp değil

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı. İddiaların odağındaki Seher Çelik ise eşinin hayatta olduğunu kendilerini sık sık aradığını ve seslerini dinlediğini anlattı. Rahat tavırları ile herkesi şoke eden Seher Çelik, ''Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor'' açıklamasını yapmıştı.

Program ihbar kabul edildi, polis ekipleri stüdyoya geldi!

Hasan Çelik'in ailesi ve eşi arasındaki tartışmalar devam ederken, Hasan kaybolmadan önce aracını son gören isim olan Yalçın Ülger'in yayına gelmesiyle ortalık iyice karıştı. Hasan Çelik'in aracını son gören kişi Yalçın, kuzeni aracılığıyla Hasan Çelik'le tanıştığını söyleyerek araba alım-satım işi için görüştüklerini söyledi.

Yalçın'ı stüdyoya çağıran Müge Anlı, "Sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin. Bu araba sizin elinize nasıl geldi. Para transferleri senin hesapların üzerinden gerçekleşti. Ne yaşandıysa doğruyu söyle. Bu adam şimdi nerede?" dedi. Yalçın ise bu sorulara, "Yasin tarafından bana bir telefon geldi. Yasin'i kuzenim Fatih aracılığıyla tanıdım. Benim araba alım satım işiyle hiçbir ilgim yok. Ben asansör işiyle ilgileniyorum." diyerek bu konularla ilgisi olmadığını söyledi.

Canlı yayında gözaltı

Yalçın'ın şüpheli konuşmalarının ardından yayını ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek canlı yayında Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih'i canlı yayında gözaltına aldılar.

Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine laptop almış, bungalov evde tatil yapmış

Gözaltına alınan Yalçın ve Fatih'in ardından alım satım işine dahil olduğu söylenen Yasin'de Ankara'da gözaltına alındı. Bildiği tüm detayları emniyete anlatan Yasin, Hasan Çelik'in cansız bedeni evinden 16 dakika uzakta bulundu. Telefonu, kartları, kimliği ise Yasin'in evinde bulundu. Şüpheli Yasin'in Mercedes marka bir araç kiraladığı, 3 defa İstanbul'a geldiği, kız arkadaşıyla bungalov evde tatil yaptığı, gittiği her yere Hasan Çelik'in telefonunu taşıdığını çünkü mobil bankacılığını kullandığını söyledi. Bu nedenle de Hasan Çelik'in telefonunun neden farklı noktalarda sinyal verdiği ortaya çıktı. Hasan Çelik'in hesabındaki 440 Bin TL'yi kullandığını üstüne 200 Bin TL'de kredi çektiğini söyledi. Bu itirafların ardından Hasan Çelik'i öldürmediğini, öldüren kişinin kuzeni Mert Kartal'ın öldürdüğünü söyledi. Çorum Açık Cezaevi'nde cinayetten hüküm giydiğini, Hasan Çelik'i öldürdüğü tarihte de cezaevi izninde olduğunu, kendisinin cinayetle alakasının olmadığını söyledi.