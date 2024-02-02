ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Aldatmak
 16

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Safir - 2. Fragman

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim - 2. Fragman

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kara, Reyhan’a işte böyle evlenme teklifi etti

Kara, Reyhan’a işte böyle evlenme teklifi etti

GİRİŞ TARİHİ:  02.02.2024, 23:47
Kara, Reyhan’a işte böyle evlenme teklifi etti

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 41. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Kara’nın Reyhan’a evlenme teklifi damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümünde Reyhan, annesi Safiye'nin gününe Gülayşe, Mercan ve Hacer'i de davet ederek arayı sıcak tutmaya çalıştı. Herkes yemek yerken Gülayşe'nin çantasından gizlice evlerinin anahtarını alan Reyhan, Kara'ya bir tuzak kurdu. Ateş Kuşları için özel olarak hazırladığı böreğe annesinin uyku ilacını atan Reyhan, gece yarısı herkes uyurken Gülayşe'nin çantasından aldığı anahtarla eve girdi. Sabaha karşı Hacı Hafız'ın telefonundan kendi annesine mesaj atarak olayın fitilini ateşledi. Mesajı görünce mahalleyi ayağa kaldıran Safiye, tüm mahalle sakinlerini arkasına alıp Ateş Kuşları'nın kapısına dayandı. Reyhan ve Kara'yı yan yana gören herkes şoke olurken, Ateş Kuşları yaşananlara bir anlam veremedi. Kara, bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünürken Sultan ise Kara'ya yardım teklifinde bulundu. Kara; Sultan'ın verdiği akılla tüm mahalle halkını ve Ateş Kuşları'nı şaşırtan bir hamle yaparak Reyhan'a evlenme teklifi etti. Kara'nın planı seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN