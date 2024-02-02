Kara, Reyhan’a işte böyle evlenme teklifi etti

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 41. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Kara’nın Reyhan’a evlenme teklifi damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümünde Reyhan, annesi Safiye'nin gününe Gülayşe, Mercan ve Hacer'i de davet ederek arayı sıcak tutmaya çalıştı. Herkes yemek yerken Gülayşe'nin çantasından gizlice evlerinin anahtarını alan Reyhan, Kara'ya bir tuzak kurdu. Ateş Kuşları için özel olarak hazırladığı böreğe annesinin uyku ilacını atan Reyhan, gece yarısı herkes uyurken Gülayşe'nin çantasından aldığı anahtarla eve girdi. Sabaha karşı Hacı Hafız'ın telefonundan kendi annesine mesaj atarak olayın fitilini ateşledi. Mesajı görünce mahalleyi ayağa kaldıran Safiye, tüm mahalle sakinlerini arkasına alıp Ateş Kuşları'nın kapısına dayandı. Reyhan ve Kara'yı yan yana gören herkes şoke olurken, Ateş Kuşları yaşananlara bir anlam veremedi. Kara, bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünürken Sultan ise Kara'ya yardım teklifinde bulundu. Kara; Sultan'ın verdiği akılla tüm mahalle halkını ve Ateş Kuşları'nı şaşırtan bir hamle yaparak Reyhan'a evlenme teklifi etti. Kara'nın planı seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.