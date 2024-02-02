ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Ateş Kuşları
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HABERLER Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar

Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar

GİRİŞ TARİHİ:  02.02.2024, 20:12
Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar. İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur. Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir. Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.

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