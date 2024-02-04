Görüntüler Ömer'in eline geçti!

Kardeşlerim son bölümü ile yine nefes kesti! atv’nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisinde neler yaşandı?

Ömer gerçekleri öğrenecek mi?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

115. Bölümde neler yaşandı?

Gülten Ömer'e elindeki görüntüleri gönderdi. Akif, Gülten'i oyuna getirip hapishaneye gönderdi. Gerçekleri öğrenen Aybike'ye Şevval reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Evlerini kurtarma ve borçlarını ödeme karşılığında susması konusunda anlaşma yaptı. Ömer ve Oğulcan'da çalışmaya başladıkları inşaattan okula geri döndüler. Ayaz ise Asiye'ye her şeyi itiraf etti. Babasının etkisi altına giren Berk, onu Yaman'ın restoranına hissedar yaptı. Berk'in babası ile tartışan ve onu kullandığını söyleyen Ayla evi terk etti. Gülten ise Akif'ten intikam almak için sildim dediği görüntüleri Ömer'e gönderdi. Akif kargoyu engellemek için harekete geçse de görüntüler Ömer'in elinde geçti. Peki Ömer görüntüleri izleyip tüm gerçeği ve annesinin ölümü hakkında saklananları öğrenebilecek mi?

Kardeşlerim 115. bölümü izle!